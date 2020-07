„Wodą malowane” do oglądania w Centrum Aktywizacji Seniorów

Regina Ankiewicz, pilanka z urodzenia, związała się z Centrum przy Spacerowej już na początku jego istnienia, a więc niemal dziesięć lat temu. Tworzy przy użyciu akwareli i farb olejnych. Jest liderką grupy malarskiej, która działa w CAS na co dzień. Wcześniej pracowała między innymi jako nauczyciel plastyki i techniki oraz kierownik pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile. Jest też aktywnym członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych „JELO”. Pani Regina to córka Władysława Fiałka, legendarnego artysty plastyka, który rozsławił pilską sztukę daleko poza jej granicami.

Zachęcamy do zwiedzania wystawy: CAS, ul. Spacerowa 23 (I piętro), godz. 9:00 – 14:00.