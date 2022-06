Wojciech Szpinger. Jego dzieła można oglądać w Galerii BWA w Pile

Wystawa Włodzimierza Szpingera cieszy się dużym zainteresowaniem. Można zobaczyć ją w Galerii BWA w Pile od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00 (w środy i czwartki do godz. 19.00).

Otwarcie wystawy było niezwykłym wydarzeniem kulturalnym. Uczestniczył w nim sam mistrz Włodzimierz Szpinger, do Piły zjechało także mnóstwo gości z całej Polski, także marszandka artysty - Carmen Tarcha, prezes zarządu Qudrilion S.A. w Warszawie, dzięki której wystawa w Pile mogła zaistnieć.

- Gościmy dziś artystę wybitnego. To wielkie wydarzenie w kulturze pilskiej, jedyne w swoim rodzaju, gdyż takie wystawy, jak ta, którą dzisiaj mamy okazję podziwiać, zdarzają się tylko w wielkich muzeach dużych miast –

powiedział dyrektor BWAiUP Edmund Wolski.