Wojewoda Łukasz Mikołajczyk w Pile: Dialog jest dla mnie kluczowy

Jak pokreślił, w 2019 roku wielkopolanie z programów rządowych otrzymali prawie 4 mld złotych. Były to głównie programy społeczne, ale także pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Chcę, aby współpraca z samorządami była na jak najwyższym poziomie. Zamierzam odwiedzić wszystkie powiaty w Wielkopolsce, spotkać się z samorządowcami i rozmawiać o współpracy rządu z samorządem - to noworoczne postanowienie nowego wojewody wielkopolskiego. - Dla mnie dialog jest kluczowy. Podobnie jak zrównoważony rozwój. Będziemy zabiegali o kolejne środki rządowe, które zostaną tutaj, w Wielkopolsce - zadeklarował w Pile.

Było także o ASF i o ptasiej grypie, której ognisko odkryto w powiecie ostrzeszowskim.

- Jeżeli chodzi o ptasią grypę, to dzięki sprawnej reakcji służb weterynaryjnych, a także starosty i wójta w dwadzieścia godzin udało nam się to ognisko całkowicie zlikwidować - mówi wojewoda. - Na bieżąco monitorujemy sytuację zarówno jeżeli chodzi o ptasią grypę, jak i ASF. Apeluję do hodowców, aby bardzo rygorystycznie przestrzegali zaleceń powiatowych lekarzy weterynarii.

Łukasz Mikołajczyk jest wojewodą wielkopolskim od 25 listopada 2019 r. kiedy to odebrał akt powołania na to stanowisko z rąk Mateusza Morawieckiego. Zastąpił na fotelu wojewody Zbigniewa Hoffmanna, który objął mandat posła. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W latach 2015-2019 pełnił funkcję senatora Prawa i Sprawiedliwości. Dwukrotnie uzyskiwał mandat radnego powiatu ostrowskiego. Jest rodowitym ostrowianinem. Ma 42 lata.