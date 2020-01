WOŚP 2020. W samej Trzciance zebrano ponad 100 tysięcy złotych

Wszystko zaczęło się jednak już w nocy z piątku na sobotę. Przed siłownią 4Activ zebrała się grupa około trzydziestu śmiałków. Uczestnicy wzięli udział w biegu „Trzcianka do pierwszej stolicy, a cała eskapada ruszyła krótko przed północą. Na miejsce dotarli dwanaście godzin później. Kolejne akcje związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy rozpoczęły się w niedzielę. Najpierw byliśmy świadkami rajdu nordic walking z Fabryką Nordica Trzcianka, który ruszył ze Starej Plaży. Następne atrakcje czekały już w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Kiermasze, stoiska z ciastem, kawą, herbatą, watą cukrową, to wszystko czekało na osoby, które zdecydowały się pojawić w hali od godziny 9:00. Występy rozpoczęły się od pokazów tańca dzieci z Gminnego Przedszkola w Siedlisku. Dalej swoje umiejętności zaprezentowały grupy z Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance. Nie zabrakło także tańca towarzyskiego. Od godziny 13:00 na scenie pojawili się lokalni artyści. Kilka utworów zagrała Orkiestra Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance. Szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzała drużyna WOPR Anioły. Dla dzieci przygotowano „Kącik Malucha”, w którym na najmłodszych uczestników finału czekało m.in. układanie balonów, malowanie twarzy, tatuaże, dmuchany banan oraz inne atrakcje. Cały czas trwała także loteria, w której każdy los wygrywał. Na parkingu przed halą trwała akcja pt.: „Grosik do puszeczki, to twoje zdjęcie z komóreczki”. Każdy, kto wspomógł Orkiestrę, mógł zrobić sobie zdjęcie z fantastycznymi motocyklami.