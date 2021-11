Wpadł z narkotykami, a ukrywał jeszcze skradziony motocykl

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wyrzysku mieli podejrzenia, że jeden z mieszkańców może posiadać narkotyki. Podczas przeszukania domu 31-letniego mężczyzny zabezpieczyli blisko 80 gramów amfetaminy. W trakcie czynności, na terenie posesji mundurowi ujawnili również części od motocykla, który został skradziony w ubiegłym roku na terenie Osieka Nad Notecią.

- Policjanci ustalili, że 31-latek nabył motocykl od swojego znajomego. Mężczyzna miał świadomość, że pojazd pochodzi z kradzieży. Mimo to zaczął go rozbierać na części, które wystawiał w ogłoszeniach internetowych. Dodatkowo prowadzone postępowanie wykazało, że 31-latek kilkukrotnie udzielał narkotyków swojemu koledze. Ostatecznie mężczyzna usłyszał trzy zarzuty związane z paserstwem, posiadaniem narkotyków oraz ich udzielaniem, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - mówi st. sierż. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy KPP w Pile.