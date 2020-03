Wracamy do sprawy radnego z Trzcianki i jego kontrowersyjnego nagrania. Jest oświadczenie

Radny Łukasz Walkowiak z Trzcianki jeszcze raz odnosi się do filmiku, na którym - bez koszulki z metalową miską na głowie - zachęcał ludzi do tego, aby nie chodzili do kościoła... Przesłał oficjalne oświadczenie

W imieniu mojego Mandanta Pana Łukasza Walkowiaka, w związku z udostępnionym bez jego woli i zgody filmikiem z jego udziałem oświadczam, że nagranie to powstało spontanicznie, jako reakcja na tezy przedstawione przez jednego z księży, jakoby epidemia, której obecnie doświadczamy, była karą boską za życie w grzechu, za homoseksualizm, życie bez ślubu, czy aborcję oraz jako reakcja na narażanie ludzi na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem podczas obowiązkowych mszy świętych, jeszcze przed ogłoszeniem dyspensy. Mój Mandant jest katolikiem i nie miał zamiaru obrażenia kogokolwiek, a już z pewnością nie uczuć religijnych katolików, jednocześnie wyraża on ubolewanie jeśli ktokolwiek poczuł się urażony i prosi o przyjęcie słów przeprosin. Należy z całą mocą podkreślić, że filmik ten powstał w prywatnej rozmowie, w czasie spontanicznej wymiany poglądów na temat zachowania wskazanego powyżej księdza oraz sprowadzania niebezpieczeństwa zarażenia wirusem. Nagranie to zostało przez mojego Mandanta udostępnione jedynie kilku osobom w celu jaskrawego wyrażenia swojego zdania na powyżej wskazane tematy. Wskazuję także, że upublicznienie przedmiotowego filmu w internecie miało miejsce bez zgody mojego Mandanta, a nawet wbrew jego woli. Zapis ten nie powstał w związku z wykonywaniem przez mojego Mandanta jakichkolwiek funkcji publicznych, a życie prywatne mojego Mandanta, jak życie prywatne każdego z nas, także osób wykonujących funkcje publiczne, podlega ochronie prawnej. Wobec czego wskazuję, że dalsze udostępnianie przedmiotowego filmiku jest zachowaniem bezprawnym, tym samym wzywam do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Pana Łukasza Walkowiaka pod rygorem podjęcia odpowiednich kroków prawnych celem ochrony jego dóbr osobistych. z poważaniem adwokat Marta Magdzińska-Sochacka