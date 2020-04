Wracamy do sprawy zabójstwa i znęcania się nad 2-latkiem. Prokurator rejonowy odwołany, asesor z Piły wyrzucona z zawodu

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwołał dziś Prokuratora Rejonowego w Chodzieży i usunął z szeregów pilską asesor Fot.Karolina Misztal

Kilka dni temu "Głos Wielkopolski" ujawnił wstrząsające szczegóły dotyczące śledztwa w sprawie zabójstwa i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 2-letnim Marcelem z Chodzieży. Dziś Zbigniew Ziobro odwołał prokuratura rejonowego oraz usunął z zawodu asesor, do której trafiła sprawa 2-latka kiedy on jeszcze żył. W ocenie prokuratora generalnego w sprawie doszło do rażących zaniedbań.