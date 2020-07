Wracamy do tragedii na pilskich "Dołkach". Nie żyje 44-letni mężczyzna, który strzelił do byłej partnerki

Zawiedziona miłość motywem tragicznych zdarzeń na pilskich "Dołkach"? 44-latek przyjechał do swojej byłej już partnerki, 37-letniej mieszkanki Piły. Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań; sprzeczka zamieniła się w awanturę. W pewnym momencie mężczyzna najwyraźniej stracił panowanie nad sobą: wybiegł z mieszkania, wrócił z wiatrówką i strzelił w głowę byłej partnerce. Strzał zaalarmował domowników, którzy przybiegli i zajęli się ranną. 44-latek najwyraźniej przerażony tym co zrobił oświadczył im, że odbierze sobie życie. Zostawił wiatrówkę i wybiegł z mieszkania.

Policja rozpoczęło szeroko zakrojone poszukiwania. Nie musieli długo szukać. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o samobójcy wiszącym na drzewie w osiedlowym lasku. Mężczyzna jeszcze żył. Policjanci, którzy dotarli do niego jako pierwsi, odcięli desperata i zaczęli go reanimować. Dołączyli do nich policjanci z jeszcze trzech patroli oraz ratownicy pogotowia ratunkowego. Po 30 minutach prowadzonej na zmianę reanimacji mężczyźnie udało się przywrócić funkcje życiowe. W ciężkim stanie trafił do Szpitala Specjalistycznego w Pile. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł o godzinie 3. nad ranem.