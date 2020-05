Wspaniały jubileusz pilskiego Przedszkola. "Siódemka" kończy 70 lat!

Wpis z pamiątkowej kroniki: „1950 – zorganizowano nową placówką na terenie miasta Piły – Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Na szkołę przeznaczono budynek dawnego seminarium nauczycielskiego przy ul. Boh. Stalingradu 49. Przy Liceum powstało także Przedszkole Ćwiczeń – kierowniczką została Bernadeta Hermanowska.” Takie były niełatwe początki naszej jubilatki. W 1952 roku doszło do pierwszej przeprowadzki – na plac Staszica, a dwa lata później do wyremontowanego budynku przy al. Niepodległości (dziś znajduje się tam część wydziałów pilskiego Starostwa). Od 21 lipca 1976 roku Przedszkole nr 7 ma swój dom w tym samym miejscu: na pilskim Zamościu, przy ul. Witosa 22 (dawniej Ludowa).

- W naszym przedszkolu mamy obecnie cztery grupy: Stokrotki, Motylki, Pszczółki i Biedronki. Łącznie na zajęcia uczęszcza grupa stu dzieci, którymi opiekuje się dziesięciu nauczycieli i równie liczna grupa osób z obsługi – informuje Lidia Wójciak, która kieruje „Siódemką” od 1998 roku – najdłużej z powołanych dyrektorów tego przedszkola. Co ciekawe, dyrektor przedszkola jest z nim związana od dziecka, ponieważ jako kilkulatka chodziła do niego, kiedy znajdowało się ono przy ul. Niepodległości. - I wróciłam tutaj, już jako nauczyciel, we wrześniu 1987 roku. Podobną historię ma jedna z obecnie pracujących nauczycielek. Kocham pracę z dziećmi. Dla niej zrezygnowałam ze szkoły muzycznej oraz z siatkówki. I w ogóle tego nie żałuję! – mówi.

Jednokondygnacyjny budynek, położony w sąsiedztwie czteropiętrowych bloków mieszkalnych, rynku, blaszaka i Szkoły Podstawowej nr 2 przy Bydgoskiej, ma swój niezaprzeczalny urok. Z zewnątrz prezentuje się okazale, oferuje również wiele przestrzeni do zabawy na świeżym powietrzu. - Rzeczywiście, mamy się czym pochwalić. Niestety, remontu domaga się wnętrze budynku i to moje największe zawodowe marzenie - jedyne i długo oczekiwane. Z resztą spraw radzimy sobie, współpracując z przyjaznymi instytucjami – informuje pani dyrektor.

Na elewacji budynku uśmiecha się do przechodniów patronka Przedszkola nr 7, Pszczółka Maja. Uroczyste nadanie imienia nastąpiło 11 maja 2007 roku. Wydarzeniu towarzyszyło wybranie logotypu (propozycje przedstawiły dzieci wraz z rodzicami) oraz utworzenie hymnu (tekst napisała Marzena Kałduńska - rodzic, a muzykę skomponował Andrzej Gębala – nauczyciel szkoły muzycznej). Zresztą sympatyczna postać z bajki ma honorowe miejsca również w innych zakątkach Przedszkola – choćby w okazałym kąciku przy głównym wejściu oraz w przedszkolnej filmotece, zawierającej wszystkie odcinki przygód pszczelego roju.

Wielokrotnie nagradzani odznaczeniami i nagrodami pracownicy Przedszkola nr 7 mogą się pochwalić wspaniałymi osiągnięciami dydaktycznymi. Trudno wspomnieć o wszystkich, ale szczególnie warto wypunktować ten o charakterze międzynarodowym. Mowa o programie Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele z pilskiej „Siódemki” wymieniają się doświadczeniami z pedagogami z zagranicy. Dzięki przedsięwzięciu, Przedszkole nawiązało kontakty z placówkami we Włoszech, na Litwie, w Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji i na Malcie. Piłę odwiedziły delegacje z Hiszpanii (sześciokrotnie) i Francji (jeden raz), których nauczyciele poznali nasze rozwiązania edukacyjne i wprowadzają je u siebie. - Staliśmy się w ten sposób ambasadorem pilskiej edukacji przedszkolnej i marką rozpoznawalną w świecie. Jesteśmy jedynym przedszkolem w Pile, które realizuje dobre praktyki za pośrednictwem programu Erasmus. Dzięki międzynarodowej współpracy, nauczyciele odbywają wartościowe szkolenia i korzystają z metod praktykowanych w innych krajach, dzieci uczestniczą w spotkaniach on-line ze swoimi rówieśnikami z zagranicy, a Przedszkole zyskuje pomoce dydaktyczne, umożliwiające wprowadzanie dziecka w świat nowoczesnych technologii, na których opiera się obecnie nasze życie, choćby 55-calowy telewizor z dotykowym ekranem, klocki Lego Education, Lego Robotyka czy Ozoboty, które można programować na etapie przedszkola – wylicza Lidia Wójciak, która w latach 2010-2018 współorganizowała na terenie miasta inne duże wydarzenie: Dzień Pilskiego Przedszkolaka.

Codzienne życie dzieci z „Siódemki” jest pełne atrakcji i choć ostatnie miesiące wyhamowały aktywność Przedszkola, to wciąż się tam dużo dzieje. Plany na przyszłość są ambitne. Wypada więc życzyć skutecznej realizacji każdego z nich. I upragnionego remontu wewnątrz budynku, po którym „Pszczółka Maja” będzie jeszcze bardziej uśmiechnięta i kolorowa.

Kierowały Przedszkolem: Bernadeta Hermanowska (1950-1952), pp. Szymańska i Sarbek (1952-1954), Stefania Bukowska (1954-1956), Janina Domańska (1956-1974), Maria Karwacka (1974-1980), Lidia Jańczak (1980-1982), Ewa Boczkowska – Frączek (1982-1998), Lidia Wójciak (od 1998 roku).