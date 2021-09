„Wspólne działanie lub wspólne wymieranie”. Odbędzie się strajk w obronie klimatu

W piątek 24 września Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ponownie wyjdzie na ulice polskich miast, aby domagać się natychmiastowej i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Wydarzenia są częścią globalnej mobilizacji dla klimatu.

Piątkowa demonstracja w Pile rozpocznie się o godzinie 13:00 na Deptaku przy fontannie (ul. Śródmiejska 1). Organizatorzy zapraszają osoby w każdym wieku i zachęcają do przygotowania transparentów.

Tegoroczne hasło mobilizacji: „Wspólne działanie lub wspólne wymieranie”, nawołuje do społecznego zjednoczenia w działaniu na rzecz jednego celu – wspólnej, bezpiecznej przyszłości.

- Przez lata w narracjach proklimatycznych dominowały suche statystyki, opisy fizycznych procesów, co odbierało im ludzki wymiar. A przecież to człowiek wywołał kryzys klimatyczny i to człowiek poniesie największe konsekwencje. Chcemy nadać dyskusji o klimacie ludzką twarz. W końcu mamy jeszcze szansę, aby uratować świat, ale musimy to zrobić wszyscy razem - mówi Grzesiek Marciniak Jr., aktywista MSK.