Wspomnienia z dzieciństwa. Zabawki PRL-u w Muzeum Okręgowym. Dziś otwarcie wystawy

Muzeum Okręgowe w Pile zaprasza dziś na wernisaż wystawy “Wspomnienia z dzieciństwa. Zabawki PRL-u”. Eksponaty pochodzą z Muzeum Zabawek w Kudowie - Zdroju. Dla najmłodszych ta wystawa to podróż w nieznany dla nich świat zabawek ich rodziców i dziadków. Z kolei dla rodziców i dziadków to bilet powrotny do krainy dzieciństwa i swoich ulubionych zabawek. Otwarcie wystawy o godz. 17.00.

