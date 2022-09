WTZ prowadzony przez gminy Łobżenica i Wyrzysk przeszedł termomodernizację

Gości wydarzenia witał Mariusz Gniot, dyrektor MGOPS w Łobżenicy, pod który podlega WTZ w Liszkowie. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. samorządowcy, ale też wykonawcy prac, a także dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji z Poznania.

O genezie powstania Warsztatu mówił Piotr Łosoś, burmistrz Łobżenicy. Wspomniał, że obiekt dawnej szkoły podstawowej zagospodarowano na potrzeby WTZ w 2004 roku, po jej wygaszeniu. Analiza potrzeb, by stworzyć tego typu miejsce szybko pokazała, że jest ono bardzo potrzebne. Obecnie w zajęciach w WTZ w Liszkowie uczestniczy 30 osób. Warsztat ma kilka dobrze wyposażonych pracowni. Po modernizacji obiekt zyskał jeżeli chodzi o estetykę, lecz przede wszystkim powinien być oszczędniejszy w użytkowaniu i cieplejszy ze względu na termomodernizację.

Koszt całego zadania sięgnął 315 tys. zł. Z tego 160 tys. zł pochodziło z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji. 43 tys. zł na modernizację ze swojego budżetu wyasygnowała gmina Łobżenica. 30 tys. zł z budżetu na ten cel przeznaczyła gmina Wyrzysk. Zakres prac to przede wszystkim ocieplenie budynku oraz wymiana starego kotła węglowego, na nowoczesny piec kondensacyjny na olej opałowy. To powinno pozwolić zniwelować straty ciepła oraz ograniczyć do minimum obsługę ogrzewania, bowiem piec sterowany jest automatycznie. Ponadto budynek zyskał odnowioną elewację, dzięki czemu świetnie się prezentuje.