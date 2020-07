Wybory 2020. Jak dopisać się do spisu wyborców? Jak zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania? [TERMINY]

Nie trzeba zostać w domu, żeby w niedzielę, 12 lipca, wziąć udział w drugiej turze wyborów. Jeżeli planujemy w tym czasie wyjazd, możemy dopisać się do spisu wyborców w wakacyjnej miejscowości albo uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do spisu wyborców w konkretnym obwodzie wyborczym można dopisać się w kilka minut przez stronę obywatel.gov.pl korzystając z profilu zaufanego. Jest na to czas tylko do jutra, 7 lipca.

Nieco więcej czasu zajmuje uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania, ale jest ono bardziej uniwersalne: możesz zagłosować wszędzie. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem w urzędzie, w którym jesteśmy dopisani do spisu wyborców. Odebrać należy je osobiście albo przez pełnomocnika. Na uzyskanie zaświadczenia jest czas do 10 lipca.

Zła wiadomość dla wyborców, którzy dopisali się przed pierwszą turą do spisu wyborców w wakacyjnych miejscowościach, jest taka, że drugi raz muszą zagłosować w tym samym miejscu. Jeżeli chcą zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania to również może je wydać jedynie ten urząd gminy, w którym ostatnio byli dopisani do spisu wyborczego. Nawet jeżeli ten urząd jest kilkaset kilometrów dalej, a logika nakazywałaby raczej, by zaświadczenia wydawał urząd gminy, w której są na stale zameldowani.