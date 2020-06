Wybory prezydenckie 2020. Piła wybrała Rafała Trzaskowskiego [WYNIKI]

Wypadek na Bydgoskiej [AKTUALIZACJA]

20-letni rowerzysta ucierpiał w wypadku, do którego doszło dziś, w piątek, 5 czerwca w Pile na rondzie im. 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty. Do zdarzenia doszło około godziny 14.00. Ucierpiał w nim młody mężczyzna, którego z obrażeniami ciała przetransportowano do Szpitala Specja...