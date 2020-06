Wybory prezydenckie. Jak będziemy głosować? Krótki poradnik wyborcy

W niedzielę, 28 czerwca, odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Będą to pierwsze w historii wybory w których każdy będzie mógł zagłosować korespondencyjnie. Jak to zrobić?

W niedzielę, 28 czerwca, odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Będą to pierwsze w historii wybory w których każdy będzie mógł zagłosować korespondencyjnie. Czerwcowe wybory prezydenckie będą pierwszymi, w których możemy wybierać: czy będziemy głosować w lokalu wyborczym czy korespondencyjnie. Jeżeli chcemy oddać głos korespondencyjnie musimy to zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy. Mamy na to czas tylko do wtorku, 16 czerwca. Ten termin nie dotyczy jednak osób przebywających w izolacji czy na kwarantannie, które mają na to czas do wtorku, 23 czerwca. Jeżeli ktoś trafi na kwarantannę na przykład 24 czerwca chęć głosowania korespondencyjnego może zgłosić do środy, 26 czerwca. Polacy, którzy będą głosować za granicą chęć głosowania listownie muszą zgłosić konsulowi najpóźniej do poniedziałku, 15 czerwca. - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnej drugiej tury. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu przed pierwszym głosowaniem - informuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Pakiety wyborcze dostarczy Poczta. Nie do rąk własnych, ale do skrzynki. Gdy nie będzie skrzynki doręczyciel zostawi zawiadomienie w którym urzędzie pocztowym będzie można odebrać pakiet. Będą na to tylko 24 godziny. Nie muszą się o to martwić osoby objęte kwarantanną, której pakiety dostarczą osobiście listonosze albo pracownicy gminy. Z czego będzie się składał taki pakiet? W jego skład wejdzie: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcja głosowania. Wypełnioną kartę należy wrzucić do skrzynki albo dostarczyć do urzędu gminy do 26 maja. Ważne jest by pamiętać o umieszczeniu oświadczenia w kopercie zwrotnej. Jego brak powoduje unieważnienie głosu.

Jeżeli w dniu wyborów będziemy poza miejscem zamieszkania możemy złożyć w urzędzie gminy wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. W Pile taki wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych w Urzędzie Miasta. Zaświadczenia będą wydawane do 26 czerwca. Z kolei do 23 czerwca jest czas na dopisanie się do spisu wyborców. Można to także zrobić za pomocą platformy ePUAP. Wystarczy tylko profil zaufany. Niezależnie od tego gdzie będziemy ostatecznie głosować lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00.

Jak głosować korespondencyjnie?