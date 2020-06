Wybory prezydenckie. Kolejki do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pile [ZDJĘCIA]

Do południa największe kolejki w Pile można było zauważyć przy Szkole Podstawowej nr 5, gdzie znajduje się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1. Mieszkańcy cierpliwie czekali na wejście do lokalu. W pełni przygotowani byli do udziału w głosowaniu.

- Mam dowód, maseczkę, no i długopis. Wszystko co potrzeba, żeby móc oddać głos - powiedziała nam jedna z kobiet czekająca w kolejce.

Frekwencja jest spora i to cieszy.

- Ludzie przychodzą od samego rana. Zdają sobie sprawę z tego, że każdy głos może zdecydować o wygranej lub przegranej każdego z kandydatów na urząd prezydenta - usłyszeliśmy w lokalu.

Do południa, obyło się bez incydentów.

