Wybory w Platformie Obywatelskiej. Pierwsza tura. Borys Budka wybrany nowym przewodniczącym PO [RELACJA]

Od kilku dni zapowiadano, że w głosowaniu miało wziąć udział prawie 9,5 tysiąca członków Platformy Obywatelskiej z całej Polski. To właśnie oni mieli wskazać, kto będzie liderem tej partii w najbliższych latach. Dziś odbyła się pierwsza tura. Borys Budka uzyskał w niej ok. 70 proc. głosów, co oznacza, że nie dojdzie do drugiej tury. Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej został więc również przewodniczącym PO.

"Dziękuję za każdy głos! Dziękuję za zaufanie! Razem będziemy wygrywać! Dla Polski, dla Europy" - napisał Budka w sobotę wieczorem na Twitterze.