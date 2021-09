Wycieczki rowerowe do 46 km od Piły. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rowerem z Piły

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Piły, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 38,5 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 224 m

Suma zjazdów: 220 m

Rowerzystom z Piły trasę poleca A.rz57

Rowerem Złotów-Jastrowie-Złotów dla ciekawych świata.

Najprościej byłoby drogą wojewódzką nr 189, ale na pewno nie byłoby tak ciekawie. Zaproponowana trasa obfituje w lasy. Ciekawostką są wytyczone i utwardzone szlaki pieszo-rowerowe wokół jastrowskich jezior (wszystkie można objechać dookoła razem lub każde z osobna). Miejsc do wypoczynku nie brakuje. Można nawet zjeść coś konkretnego w ośrodku "Leśna Chata" lub w "Uroczysku" nad Gwdą.

Część trasy wiedzie po Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej po byłym torowisku relacji Złotów-Jastrowie. Bardzo ciekawy, widokowy z dziką przyrodą odcinek.

Droga przez wieś Górzna jest dość piaszczysta. Aby ten odcinek ominąć proponuję jechać asfaltem do drogi woj. 189 i za wsią, na skraju lasu skręcić w prawo i wrócić na szlak.

Trasa dla każdego, kto jest w stanie przejechać 40 km.

Polecam

