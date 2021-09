Wycieczki rowerowe do 46 km od Piły. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rowerem w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 46 km od Piły, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Pile ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 26 września w Pile ma być 16°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Złotowa mniej znane

Stopień trudności: 2

Dystans: 22,35 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 222 m

Suma zjazdów: 214 m

A.rz57 poleca trasę rowerzystom z Piły

Okolice Złotowa mniej znane.

Wycieczka dedykowana dla wprawionych "górali". Sporo podjazdów, jazdy w terenie i grzęźnięcie w piachu i po podmokłej łące.

Mimo tych trudności warto ją przejechać ze względu na atrakcje. Jakie atrakcje? Oczywiście piękne widoki i miejsca, w które zazwyczaj się nie jeździ. Mimo to naprawdę warto.

