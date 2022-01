Wycieczki rowerowe do 69 km od Piły. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Piły

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 69 km od Piły, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Pile ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Pile ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 273 m

Suma zjazdów: 272 m

Frachu poleca trasę rowerzystom z Piły

Trasa prowadzi przez wsie i osady Gminy Szamotuły i Obornik Wlkp. w Wielkopolsce. Celem wyprawy są lasy nad Wartą i Samicą Kierską, a dokładnie Ruks Młyn i Rezerwat Dołęga obejmujący stanowisko występowania Skrzypu Olbrzymiego. Ciekawa propozycja na niedzielna wycieczkę , drogi prowadzą mało ruchliwymi szosami i dobrymi drogami leśnymi. Warto z Ruksu podjechać nad Wartę gdzie do niedawna pływał prom. W chwili obecnej tylko łódź i to tylko w dni powszechne. Na drugim brzegu wieś Kiszewo, ale to na inną wyprawę.

Nawiguj