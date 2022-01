Wydano ostrzeżenie. Będzie wiało w Pile i całym regionie!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Jak przewidują eksperci w najbliższych godzinach w Pile i okolicy może być niebezpiecznie.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem przejściowo w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe krótkotrwałe burze - czytamy w komunikacie IMGW.