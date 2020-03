Wyjątkowy jubileusz komendant pilskiej Szkoły Policji

Niewielu zdaje sobie sprawę, że kariera zawodowa przyszłej pani komendant rozpoczęła się z dala od ówczesnej komendy wojewódzkiej na Bydgoskiej. - Najpierw pracowałam jako nauczyciel – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile. Dyrektorem był wtedy Zygmunt Świtała. Zawsze chciałam pomagać ludziom. Będąc uczennicą pilskiego „Ogólniaka” zajmowałam się wolontariatem w świetlicy dla rodzin patologicznych, później ukończyłam w Bydgoszczy studia resocjalizacyjne. Zaraz po opuszczeniu murów uczelni chciałam wstąpić do policji, ale wtedy mnie nie przyjęto. Stąd praca w szkole, którą zresztą bardzo polubiłam.

Wydawało się, że policja zapomniała o pani Beacie. Nic bardziej mylnego. W 1995 roku, a więc dokładnie 25 lat temu, nasza bohaterka odebrała telefon z propozycją pracy w niebieskim mundurze. - Ile mam czasu na zastanowienie? - zapytała bez entuzjazmu, ponieważ w szkole czuła się dobrze i mogła tam liczyć na niezłą pensję. - Decyzję trzeba podjąć od razu – powiedziano po drugiej strony słuchawki. Zdążyła jeszcze skonsultować problem z mężem (który zawsze, również dzisiaj, jest dla niej największą opoką). - Przecież w ten sposób możesz spełnić swoje marzenie! – usłyszała od niego. Innej motywacji nie potrzebowała.

Beata Różniak – Krzeszewska objęła stanowisko specjalisty do spraw nieletnich i patologii społecznych. Żeby jednak móc pracować w zawodzie, musiała ukończyć kurs podstawowy dla policjantów w Legionowie. Szkolenie na Mazowszu trwało osiem miesięcy. Pierwszą przepustkę otrzymała dopiero po dwóch miesiącach służby. Później zaczęła się praca w komendzie wojewódzkiej przy Bydgoskiej w Pile. Beata Różniak – Krzeszewska zajmowała się prewencją kryminalną. Od 1998 roku była wyjątkowo zaangażowana w wieloetapowe prace nad niebieską kartą, poświęconą ofiarom przemocy domowej. - Bardzo się zaangażowałam w to zagadnienie. Pracowałam nad nim intensywnie między innymi z Bogusławem Mikitą.

Po reformie administracyjnej, kiedy województwo pilskie przeszło do historii, komendy – wojewódzka i rejonowa połączyły się w powiatową. Jej szefem był wtedy Janusz Skwarczyński. - Po przełomie objęłam stanowisko naczelnika wydziału prezydialnego kadr i postępowania administracyjnego. Praca była bardziej statyczna, ale w ogóle mi to nie przeszkadzało. Później przez rok pracowałam w inspektoracie komendanta Krzysztofa Szewca, a potem zostałam naczelnikiem prewencji. To był wielki wydział, kierowałam grupą prawie 140 osób. Prewencja jest pierwszym łącznikiem między policją a społeczeństwem, ma zawsze multum zadań do wykonania.

Kolejne awanse były kwestią czasu. W 2004 roku Beata Różniak – Krzeszewska została zastępcą komendanta powiatowego policji w Pile, a trzy lata później, dzięki konkursowi zorganizowanemu w… Warszawie, otrzymała stanowisko komendanta powiatowego w Złotowie. Na Złotowszczyźnie kierowała policją przez kolejne cztery lata. - I bardzo sobie chwalę ten okres. Tam było wspaniale, towarzyszyli mi świetni ludzie. Doskonale współpracowało się również z samorządowcami. Do dzisiaj z przyjemnością się odwiedzamy – wspomina. Zresztą Beata Różniak – Krzeszewska była komendantem policji w Złotowie dwukrotnie – również w latach 2015 – 2017. Na ziemię złotowską powróciła z Piły, gdzie kierowała policją od 2011 do 2015 roku. - Nigdy nie marzyłam o stanowiskach kierowniczych – wyznaje. - Ta służba jest wymagająca, trzeba się jej całkowicie poświęcić. Zwłaszcza, kiedy właśnie od ciebie zależy najwięcej. Jestem perfekcjonistką, dlatego starałam się nie odkładać spraw na później, często opuszczałam stanowisko pracy w środku nocy. Nie chciałam już kolejnych awansów, choć miałam konkretne propozycje. Dla mnie ważna była harmonia na linii praca – dom. Bardzo mi zależało, aby dobrze wywiązywać się również z obowiązków żony i mamy.

W czerwcu 2017 roku Beata Różniak – Krzeszewska została komendantem Szkoły Policji w Pile – placówki powszechnie znanej i szanowanej, z bogatą historią i ambitnymi planami na przyszłość. - Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju ukoronowanie mojej służby w policji. Tutaj jest dużo spokojniej, nie muszę pracować w weekendy. Czuję się tu wspaniale. W ten sposób powróciłam do korzeni, bo przecież właśnie od szkoły zaczynałam swoją pracę. A ja uwielbiam pracę z młodymi ludźmi. Ta profesja to dla mnie dodatkowy zastrzyk energii.

A jak się pracuje w zawodzie kojarzonym przede wszystkim z mężczyznami? Czy łatwo się z nimi porozumieć? - Nigdy nie odczułam lekceważącego podejścia ze strony mężczyzn, zawsze łatwo znajdowaliśmy wspólny język. Jako komendant bardziej przeżywałam co innego: skargi od mieszkańców na pracę policjantów. Takie sytuacje zdarzały się rzadko, ale mocno mnie dotykały. Warto sobie uświadomić, jak stresująca jest praca policjanta. Jednak podwładnym przypominam, żeby na służbie traktowali innych tak, jak chcieliby, aby potraktowani byli ich najbliżsi.

Nieprzeciętny poziom adrenaliny towarzyszący policjantom na służbie można obecnie szybciej skatalizować niż przed laty. Pomagają w tym łatwo dostępne siłownie oraz inne formy ćwiczeń. Sport to jedno, a drugie – jak twierdzi pani komendant – to umiejętność odnalezienia się po służbie w cywilu: - Człowiekowi wolno wszystko, ale mundurowych obowiązują pewne zasady. Trzeba pamiętać, że nosząc mundur, tracę anonimowość. I, niestety, muszę się liczyć ze złośliwością innych. Przykład? Dwukrotnie zdarzyło mi się wymieniać poprzebijane opony.

Moja rozmówczyni podkreśla raz jeszcze: - Kobieta nie osiągnie zawodowego sukcesu, jeśli nie będzie miała wsparcia ze strony rodziny, a zwłaszcza małżonka. Ja na to wsparcie zawsze mogłam liczyć i jestem za nie bardzo wdzięczna. Zawsze dobrze współpracowało mi się z organami ścigania – sądem, prokuraturą. I z mediami. „Tygodnik Pilski” też był nam pomocny. Przede wszystkim obiektywnie przedstawiał zdarzenia i pomagał w codziennej pracy. Cieszę się z tego, co osiągnęłam. Spełniło się moje marzenie.