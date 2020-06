Wypadek na torach kolejowych w Białośliwiu. Zobaczcie zdjęcia z symulacji!

Do wypadku z udziałem kolejki wąskotorowej i samochodu osobowego doszło na przejeździe kolejowym w Kociku-Młyn w gminie Białośliwie. Pociąg uderzył w samochodów, sporo osób ucierpiało. Niestety, były też ofiary.

- Z powodu dużej liczby osób poszkodowanych poprosiliśmy o wsparcie jednostkę OSP w Wysokiej. Pięć osób było w stanie ciężkim, dwie niestety poniosły śmierć na miejscu - powiedział prezes jednostki OSP w Białośliwiu Adrian Janiszewski.

Strażacy dali pokaz ratownictwa drogowego i medycznego. Aby dostać się do osób poszkodowanych w osobówce, musieli użyć sprzętu hydraulicznego. W ruch poszły między innymi nożyce, rozpieraki hydrauliczne i sprzęt do wybijania szyb. Strażacy działali bardzo szybko. W pewnym momencie przystąpili do rozcinania karoserii auta, którego ostatecznie pozbawili dachu.

- Uważam, że na bardzo wysokim poziomie udało przeprowadzić nam się te ćwiczenia. Są one bardzo potrzebne, aby doszkolić druhów - dodaje Adrian Janiszewski z OSP Białośliwie.