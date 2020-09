Wypadek na torach w Chodzieży. Wstrzymany ruch pociągów na linii Piła - Poznań

Do zdarzenia doszło dziś, we wtorek, 8 września, kilka minut po godzinie 7. rano na ulicy Mostowej w Chodzieży. Nie wiadomo jeszcze co kobieta robiła na torach. Maszynista pociągu osobowego relacji Poznań- Kołobrzeg nie zdążył wyhamować. Koła pociągu przejechały po stopach kobiety miażdżąc je. Była przytomna, kiedy dotarła do niej pomoc. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Przyczyny i okoliczności wypadku ustala policja. Na miejscu działała też straż pożarna.

- Na miejsce zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej - mówi mł. bryg. Leszek Naranowicz, zastępca komendanta straży pożarnej w Chodzieży.

Na miejscu wypadku pojawił się też prokurator. Niewiele wiadomo na razie na temat poszkodowanej kobiety. Była w średnim wieku.