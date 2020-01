Wypadek w Niemczech. Sprawca podejrzany o nieumyślne zabójstwo. Zginęła matka i troje dzieci. Ojciec wciąż walczy o życie [ZDJĘCIA]

Siła uderzenia była tak duża, że kobieta zginęła na miejscu. Jej 35-letni mąż i troje dzieci - 12-letni chłopiec oraz dwie dziewczynki w wieku 4 i 9 lat, byli resuscytowani. W stanie krytycznym przetransportowano ich do szpitala. W akcji ratowniczej brało udział około 100 ratowników, dwa śmigłowce ratunkowe (zabrały ranne dzieci) i dziesięć karetek pogotowia.

Wypadek zdarzył się w późne niedzielne popołudnie 5 stycznia . Rodzina z trójką dzieci wracała ze świąt, które spędzili w Polsce. Wracali drogą krajową B2. Znajdowali się na wysokości miejscowości Wernsbach w pobliżu Roth. Od domu w Wallerdorf (Bawaria) dzieliło ich niespełna sto kilometrów. Było około godziny 17.30. kiedy doszło do tragedii.

Za kierownicą furgonetki siedział 19-latek. On również, podobnie jak 17-letni pasażer, ucierpiał w wypadku. Jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Tymczasem dwoje dzieci - 9-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec zmarło już pierwszej nocy po przewiezieniu do szpitala. We wtorek, 7 stycznia, policja poinformowała, że w wyniku odniesionych ran zmarła czwarta ofiara wypadku - 4-letnia dziewczynka. Wciąż trwa walka o życie jej ojca.

Prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie tragedii powołała eksperta, który ma zrekonstruować przebieg wypadku i ustalić jego przyczynę. Niedługo powinien być gotowy wstępny raport. Co z 19-letnim sprawcą wypadku?

– Przeciwko kierowcy furgonetki wszczęto postępowanie. Chodzi o nieumyślne spowodowanie śmierci - informuje Michael Hetzner, rzecznik prasowy komendy policji w środkowej Frankonii.