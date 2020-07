Wypadki i BERPIL. Na bakier z ekologią. Tygodnik Pilski, 1990 rok

Jesienią "Tygodnik" przestrzegał przed konsekwencjami nieostrożnej jazdy. Niestety, nie każdy skorzystał z dobrych rad. Tragedia w Mirosławcu wstrząsnęła nie tylko środowiskiem wojskowym. W Pile powstała lista zakładów, które najbardziej zanieczyszczają środowisko. A mniejsze firmy coraz chętniej korzystały z gościny budynku opuszczonego przez Komitet Wojewódzki PZPR.

Nr 558, 30.09.1990 r. Ułamki sekund. Pędzący samochód, wybiegające na drogę dziecko, spóźniony pisk hamulców, głuchy trzask… Żaden dzwon nie bije na trwogę. Obok życie mknie dalej. Światła: zielone, żółte, czerwone… Malec leży na jezdni. Tłum gęstnieje. Nadjeżdża pogotowie, policja. Odbywają się rutynowe czynności. Ludzie zaspokoiwszy ciekawość, rozchodzą się. Białe prześcieradło przykrywa drobną postać. (…) Policja twierdzi, że zdecydowana większość wypadków to przerażająco banalne zdarzenia. Tak banalne, że nie mają prawa decydować o życiu i śmierci. Lapidarnie można je nazwać sekundami oddanymi w ręce ślepego losu… Generalnie, bo niektórzy sami kuszą ten los. Statystyki są alarmujące. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku na drogach województwa pilskiego w 390 wypadkach zginęło 56 osób, a 482 odniosły rany. (Edmund Wolski) Nr 558, 30.09.1990 r. Od kilku miesięcy żywe zainteresowanie wzbudza sposób zagospodarowania gmachu po byłym KW PZPR. Otóż, pierwotnie planowano cały ten kompleks sprzedać, jednak ostatecznie, decyzją Rady Miejskiej, zostanie on całkowicie zagospodarowany tak, by przynosił miastu niezłe dochody. Jak informuje nas prezydent Piotr Majchrzak, obecnie na osiem kondygnacji budynku, siedem już jest zajętych. I tak, pomieszczenia na parterze dzierżawią spółki: WANG, Architekton i URAN, I i II piętro to tzw. pion techniczny, bez lokali biurowych, III piętro zajmowane jest przez SdRP, do czasu przeniesienia się do innego lokalu, na V piętrze znajdują się spółki: ERA, NEVA Import – Eksport i Binsor, całe VI piętro wynajęte jest przez firmę „Ekolog”, natomiast dwie ostatnie kondygnacje dzierżawi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (…) Nie jest jeszcze zagospodarowany kompleks garażowy, stołówka i IV piętro. Pomieszczenia te zajmie niebawem spółka BERPIL, założona przez Radę Miejską i firmę Auto – Depot z Berlina Zachodniego. (I)

Nr 559, 7.10.1990 r. „Agnieszko wróć!” - tak zatytułowaliśmy książkę z utworami literackimi zmarłej 18 kwietnia br. Agnieszki Bartol, wybitnie uzdolnionej dwunastoletniej dziewczynki z Wronek. (…) Książka prezentuje się naprawdę pięknie, tak jak tego pragnęliśmy. Spodziewamy się, że okaże się rewelacją, pozycją wydawniczą poszukiwaną przez dzieci i ich rodziców, a być może zapragnie ją mieć w swojej prywatnej bibliotece wielu dorosłych czytelników książek. (…) Tak więc pamięć o wybitnie uzdolnionym dziecku, a nie boimy się użyć słów: wręcz genialnym dziecku z Wronek ma szansę na długo zakorzenić się wśród żywych. Prócz książki przyczynić się ma do tego Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, którą zamierzamy powołać w celu finansowania dorocznego konkursu literackiego o zasięgu ogólnopolskim dla dzieci i młodzieży szkolnej. (Zuzanna Przeworska, Jan Arski) Nr 560, 14.10.1990 r.

Z informacji ppłk. Smutniaka wynika (…), że stale zmniejsza się czas lotów. Gdy jeszcze w 1988 roku było ich w sumie 4100 godzin, to już w roku ubiegłym tylko 3200, a w bieżącym – do września – 2300 godzin. By zmniejszyć hałas, podwyższony został do 11 metrów wał ziemny, a w planach jest budowa następnego, a także zalesienie otoczenia lotniska od strony miasta. Oprócz tego zmienione zostały kierunki startów, jak też zmalała ilość startów „Su-22” z tzw. włączonym dopalaczem. (Andrzej Świątek) Nr 561, 21.10.1990 r. We wtorek, 8 października nad ranem w centrum Piły zaroiło się od mundurów policyjnych i wojskowych. Sytuacja była bardzo groźna – w mieście pojawił się dezerter uzbrojony w broń długą i 120 nabojów. Trudno było przewidzieć, jak zachowa się desperat… (…) Okazało się, że dezerterem był Andrzej Koterba – żołnierz od kwietnia tego roku. (…) Po zatrzymaniu żołnierz był załamany. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiadał w kółko – miałem już tego dość, chciałem do domu… (…) Wtorkowy dezerter do chwili poddania się wystrzelał z magazynku 16 nabojów. Na szczęście wszystkie w powietrze. (E.W.)

Nr 562, 28.10.1990 r. 15 października o godzinie 10.30 anonimowy, młody rozmówca, może dwudziestoletni, poinformował przez telefon Edmunda Warnke, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, że podłożył w budynku szkoły 1 kg dynamitu i pół kilo plastiku. - Wybuch będzie o 16-tej – podkreślił z naciskiem, dodając dla fasonu: - To za wprowadzenie religii w szkole i od razu odłożył słuchawkę, nie dając dyrektorowi dojść do słowa. (…) Zabawa w bombę stała się modna. To już zjawisko na większą skalę, w całej Polsce. Ci, którzy zabawę tę wywołują, zapominają o tym, że wciągają w nią mnóstwo osób. Wielu z tego powodu przeżywa głęboki stres. Najgłębszy – dzieci i zatrwożeni o ich los rodzice. Podczas ewakuacji Szkoły Podstawowej nr 7, policja zmuszona była też ewakuować dzieci z pobliskiego przedszkola. (Zuzanna Przeworska)

Nr 565, 18.11.1990 r. Była to absolutna nowość w historii Piły, gdzie po raz pierwszy odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Przez prawie trzy godziny publiczność słuchając pięknej muzyki w różnych rytmach, oklaskiwała tancerki i tancerzy prezentujących tańce standardowe i latynoamerykańskie. Występy tanecznych par przeplatane były pokazami mody. Popisywali się także specjaliści break – dance. (Eugeniusz Mikuszewski) Nr 566, 25.11.1990 r. „Brudasy” - to wielce umowna nazwa, choć coś z prawdy w niej jest. Chodzi oczywiście o zakłady uciążliwe dla naszego środowiska. Mamy ich w województwie – niestety – pod dostatkiem. (…) Publikujemy dzisiaj pełną listę zakładów zakwalifikowanych przez ochronę środowiska do ścisłej czołówki „trucicieli”. (…) 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Pile (Zakład nr 1 i 2 w Pile); 2. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Pile (Zakład we Wronkach); 3. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile; 4. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „POLAM” w Pile; 5. Jednostka Wojskowa nr 13-16 – Lotnisko w Pile; 6. Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży – Zakład nr 1; 7. Zakład Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Czarnkowie; 8. Fabryka Tektury w Tarnówce; 9. Zakłady Mięsne w Czarnkowie; 10. Węzeł PKP Krzyż – Lokomotywownia; 11. Fabryka Aparatury i Urządzeń Komunalnych „POWOGAZ” w Pile; 12. Zakład Rolniczo – Przemysłowy „Farmutil” w Śmiłowie; 13. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wągrowcu – Zakład w Łeknie.

Nr 566, 25.11.1990 r. Mirosławiec pogrążył się w żałobie. W niedzielę, 10 listopada kwadrans przed północą w wypadku drogowym zginęło pięciu młodych obywateli tego miasta. Szósty uczestnik katastrofy cudem ją przeżył i kiedy piszę ten artykuł, leży w szpitalu wojskowym w Wałczu. O śmierci kolegów jeszcze nie wie… (…) Byli kolegami, mieszkali na tym samym osiedlu – wojskowym w Mirosławcu. Tomasz i Roman odbywali służbę wojskową (…). W tych dniach korzystali z przepustek. Pozostali chłopcy byli uczniami szkół ponadpodstawowych, Jacek miał 16 lat, Czarek 17, Piotr 15. Ta piątka feralnego dnia zginęła na miejscu. (…) Warunki drogowe były bardzo trudne. Gęsta jak mleko mgła szczelnie otulała okolice. (…) Tragedia wydarzyła się na ostatnim przed wjazdem na osiedle zakręcie. Pojazd zamiast skręcić, przeciął zakręt, pojechał prosto i przy prędkości około 90 km na godzinę uderzył czołowo w drzewo. (…) Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przyczyną tragedii była bardzo nieostrożna jazda – nadmierna prędkość przy fatalnych warunkach atmosferycznych i… alkohol. Nie ma już wątpliwości, że kierujący pojazdem był po spożyciu alkoholu. (Edmund Wolski)

Ogródki działkowe znów na topie