Pani Alicja z Piły dziękuje służbom medycznym i mundurowym. Zobaczcie jej specjalne podziękowanie!

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy ochrony zdrowia walczą z pandemią. Chcemy im za to podziękować. Zrobiła to już pani Alicja Budnik z Piły. Czy ktoś pójdz...