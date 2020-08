Wyprawka szkolna 2020. Ile wydamy na wyposażenie ucznia do szkoły?

Po wiosennym zastoju w sklepach sprzedających artykuły papiernicze, latem widać wyraźne ożywienie. Liczba sprzedawców korzystających z oprogramowania Shoper, którzy oferują tego rodzaju produkty między czerwcem a lipcem zwiększyła się aż o 58 proc.

- Tej statystyki nie tworzą wyłącznie nowe sklepy założone przed dwoma miesiącami. Mamy tu raczej dowód naelastyczność internetowego handlu, który potrafi bardzo szybko wprowadzić do sprzedaży produkty, na które rośnie zapotrzebowanie. Widzieliśmy to już w szczytowej fazie pandemii, gdzie w e-sklepach handlujących głównie elektroniką nagle najlepiej sprzedającymi się produktami stały się…. maseczki medyczne - zauważa Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper - W handlu tradycyjnym ta sztuka udaje się tylko dyskontom, gdzie nikogo już nie dziwi sprzęt AGD obok warzyw i owoców. W sieci to też działa, bo niewielu kupujących wchodzi do e-sklepu przez “główne wejście”, a częściej przez wyszukiwarkę, media społecznościowe czy reklamy online. Część sprzedawców nauczyła się więc wyłapywać nagłe trendy i przewidziała, że popyt na zeszyty oraz inne szkolne akcesoria wróci w wakacje - dodaje ekspertka.