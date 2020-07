Wyrok za śmierć na izbie wytrzeźwień. Lekarka i opiekunowie skazani

Do zdarzenia doszło w styczniu 2017 roku. 59-latek trafił na izby wytrzeźwień w stanie kompletnego upojenia alkoholowego - jeszcze po śmierci miał we krwi cztery promile alkoholu. Policjanci, którzy przywieźli go na Polną, zaznaczyli w protokole, że znajduje się on w stanie zagrażającym życiu. Lekarka zdecydowała jednak, że może bezpiecznie przebywać na izbie. Do karty wpisała badania, których nie wykonała.

Ułożony na brzuchu twarzą do ściany 59-latek spędził tak wiele godzin. Nikt do niego nie zajrzał, by sprawdzić, czy wszystko z nim porządku. Pracownicy, którzy mieli to w obowiązkach, obserwowali go jedynie na monitorze; w pomieszczeniu były kamery. To mężczyzna, z którym 59-latek przebywał w sali wszczął alarm kiedy ten zaczął się dusić. Niestety, pomoc przyszła za późno.

Cała trójka - lekarka i dwaj pracownicy, stanęła przed sądem, a dziś zapadł wyrok w tej sprawie. Lekarka została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, a byli pracownicy byłej już izby wytrzeźwień na pięć miesięcy, również w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo lekarka usłyszała dwuletni zakaz wykonywania zawodu.