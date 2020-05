Wyrzucili jak rzecz i odjechali. Na szczęście, pies znalazł już nowy dom

Straż Miejska w Wyrzysku szukała właściciela dla psa, którego ktoś na początku maja wyrzucił jak niepotrzebną rzecz z samochodu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbki. Na szczęście, znalazł się ktoś kto zapewnił dom zwierzęciu. Niestety - jak informują strażnicy miejscy - to nie był pierwszy przypadek porzucenia zwierzęcia. To jest dość powszechna praktyka.

