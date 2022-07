Wystawę można oglądać do końca sierpnia, a na niej fotografie niezwykłych dzieci

W poniedziałek w Kawiarni Dworcowej w Pile odbył się wernisaż wystawy zdjęć „Zwyczajnie wyjątkowi” Wandy Bihun. Zdjęcia powstały podczas wydarzenia „Kolorowe Skarpetki w Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa”, które odbyło się w pierwszym dniu wiosny w Pile. Przedstawiają one dzieci, które świetnie pokazują, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą do spełniania swoich marzeń i dążenia do wybranego celu. Na zaprezentowanych zdjęciach można dostrzec wrażliwość i piękno tych wyjątkowych dzieci, a także spontaniczność, pogodność i umiejętności beztroskiej zabawy, której niejeden z nas mógłby im pozazdrościć. Zdjęcia Wandy zatrzymują na dłużej, wzruszają, wywołują zarówno uśmiech jak i zadumę. Pokazują, że można być szczęśliwym mimo ogromnych przeciwności losu. Pomysłodawczynią tej wystawy była Karolina Bąkowska ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego. Nie zabrakło też gości, wśród których byli mali wielcy Bohaterzy ze zdjęć. Wystawę można oglądać do końca sierpnia.

tekst: Karol Potapowicz