XIX-wieczny pałac w płomieniach. To był duży pożar [ZDJĘCIA]

W środę 15 kwietnia rano wybuchł pożar w pałacyku w Sławianowie (powiat złotowski). To dawna siedziba dzierżawcy majątku Steinbacha, a obecnie własność prywatna nieudostępniona do zwiedzania. Mieszkańcy pałacyku po zauważeniu ognia, zdążyli go szybko opuścić i wezwać straż. Ogień zniszczył m.in. całe poddasze i dach.

#JesteśmyzWami - dziękujemy służbom medycznym w całej Polsce. Wideo