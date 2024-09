XXIV Dzień Spieczonego Bliźniaka 2024. Do Czarnkowa zawitały bliźniaki z całej Polski

Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie 31 sierpnia 2024 r. już po raz XXIV zorganizowało „Dzień Spieczonego Bliźniaka”, czyli spotkanie bliźniąt, ich rodzin i przyjaciół, którzy na koniec lata przyjeżdżają z całej Polski do gościnnego Czarnkowa, aby na wesoło pożegnać wakacje i lato.

Tradycyjna parada uliczna ruszyła pod nazwą "Bliźniaki przyszłością narodu", którą pilotował radiowóz policyjny. Uczestnicy niosąc transparenty: "Bliźniaki... z parą", "Jednojajcowi" czy "Bliźniaki wszystkich krajów łączcie się", w asyście Czarnkowskiej Orkiestry Dętej , uczestnicy parady przemaszerowali ulicami Czarnkowa do parku Staszica. Później nastąpiła prezentacja bliźniąt, w czasie której wyszło na jaw, która z par jest najstarsza, która najmłodsza, a która przyjechała do Czarnkowa z najdalszego miejsca.

Podczas Dnia Bliźniaka organizowane są różnorodne atrakcje, konkursy i występy, w których główną rolę odgrywają bliźnięta. Uczestnicy mogą brać udział w konkurencjach takich jak konkurs na najbardziej podobną parę bliźniaków, czy na najciekawsze przebranie. Wydarzenie to sprzyja integracji i jest doskonałą okazją do spotkania się z innymi bliźniętami oraz ich rodzinami.

Dzień Bliźniaka w Czarnkowie to także okazja do promocji miasta, które staje się na jeden dzień centrum zainteresowania bliźniaków z całej Polski. Impreza zyskuje coraz większą popularność, co czyni ją jednym z najbardziej oryginalnych wydarzeń w kraju.