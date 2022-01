Z kart historii. Przedwojenna Piła na pocztówkach [ZDJĘCIA]

Jakim miastem mogłaby dzisiaj być? Można to sobie tylko wyobrazić oglądając pocztówki z przedwojennej Piły, których bogatą kolekcję posiada pilanin Maciej Pyrek. Więcej pocztówek można znaleźć na jego profilu Pocztówki Schneidemühl - Piła na Facebooku i na stronie pod tą samą nazwą. W swojej kolekcji ma ponad pół tysiąca pocztówkowych skarbów.

- Historią naszego miasta zainteresowałem się około 2007 roku, kiedy zająłem się pisaniem pracy magisterskiej o kościele św. Antoniego. Właśnie wtedy zacząłem poznawać ukrytą dla mnie do tej pory bogatą historię miasta. Odkryłem, że przedwojenna Piła to zupełnie inne miasto niż to, które teraz znamy. To wspaniałe kamienice, piękne kościoły, stary i nowy rynek, park i wiele innych, wspaniałych przestrzeni. Na początku zdobyłem kilka pocztówek potrzebnych do pracy, ale z czasem przerodziło się to w hobby, które trwa do dziś. Piła wciąż się zmienia, a pocztówki pozwalają mi odkrywać ją na nowo