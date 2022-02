„Z miłości do swojej pasji”. Opowiada Joanna Przybył

W dzieciństwie lubiłam rysować, malować, projektować, interesowałam się modą. Lubiłam zajęcia kreatywne, tworzyć coś. Jako dziecko byłam i jestem uzdolniona artystycznie. Talent trzeba rozwijać, pielęgnować. Przed ukończeniem szkoły podstawowej, trzeba było podjąć decyzję, jaką szkołę wybrać? Swój talent rozwijałam w ZSP nr 2 przy ulicy Teatralnej w 5-letnim Technikum Odzieżowym. Tam były przedmioty zawodowe, gdzie rozwijałam malowanie, rysowanie, projektowanie i nauczyłam się szyć na maszynie, szyć pierwszą odzież damską. Razem z koleżankami brałam udział w pokazie mody w strojach wieczorowych własnoręcznie szytych, który odbył się w Muzeum Okręgowym w Pile. Kończąc Technikum Odzieżowe z tytułem technik technologii odzieży, rozpoczęłam działalność gospodarczą – pracownia krawiecka. Nie było łatwo, szczególnie w tamtych czasach nie było portali społecznościowych tj. facebook, instagram, tik tok. Po zakończonej działalności gospodarczej poszłam do pracy na etat. A maszyna zawsze była w domu. Pojawiły się dzieci, maszyna zawsze w ruchu – a to łatę naszyć na spodniach, ciuszki dla lalek uszyć, pierwsze czapki dla dzieci szyłam, małe przeróbki krawieckie wśród rodziny wykonywałam. Gdy pracowałam w spółce Tarpil, gdzie dbałam o wizerunek firmy, zajmując się marketingiem to praca, przy której rozwijałam swoje kreatywne zainteresowania i nie tylko. I tu się zaczęłam przygoda z ideą zero waste – życie bez odpadów. Wspieranie fundacji „Współdzielnia”, akcja „Wymiana ciepła”, pierwsza lodówka społeczna na targowisku, którą sprowadziłam z grupą Zero Waste – życie bez odpadów. Akcja „Staniki dla Afryki”, wyzwania do wspólnego sprzątania Piły. Stałam się ekolożką, specjalistką od zero waste, społeczniczką. W roku 2019 otrzymałam nominację do nagrody Prezydenta Miasta Piły – Syriusz 2018 w kategorii: działalność na rzecz lokalnej społeczności. I nastąpił przełom w moim życiu zawodowym. Ta nagroda stała się dla mnie oczywistą odpowiedzią na moje pytanie dotyczące zmiany pracy. Pożegnałam się po 13 latach z pracą na etacie, rozpoczęłam nowy etap w życiu, praca z pasją na działalności gospodarczej – Warsztatownia Joanna Przybył.