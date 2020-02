Za kilka dni poznamy powiatowych zwycięzców!

Jeszcze do 12 lutego możecie głosować na swoich faworytów do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”. Wśród zgłoszonych do akcji osób są m.in. politycy, działacze społeczni, biznesmeni, a także osoby z życia kultury. Najlepsi awansują do etapu wojewódzkiego

W wielkim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, który w województwie wielkopolskim prowadzi „Głos Wielkopolski”, zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu. Za nami kolejny tydzień głosowania. Kandydatów do wyróżnienia nominowała kapituła naszej redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Adama Pawłowskiego. Elementem każdej nominacji będzie jej uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona. kategorie i etapy plebiscytu Głosowanie jest prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane w naszym powiecie, a także w pozostałych powiatach Wielkopolski. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2019 w mieście lub powiecie, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Wielkopolski 2019.

W kategorii Nauka głosowanie prowadzone jest w jednym etapie w skali całego województwa. ogólnopolski finał Laureaci z Wielkopolski będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2019. Awansując do finału laureaci zachowają zdobyte głosy. głosowanie Głosowanie w miastach i powiatach ( w tym także pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim) w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się we wtorek, 7 stycznia i będzie trwało do środy, 12 lutego 2020 roku. do godz. 21:30.

Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego.

Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca. uroczysta gala W marcu odbędzie się wojewódzka gala plebiscytu Osobowość Roku 2019, na którą zostaną zaproszeni wszyscy laureaci z miast i powiatów. Na scenie otrzymają piękne statuetki, dyplomy i nagrody. Galę uświetnią także występy wybranych laureatów w kategorii Kultura. Podsumowaniem całego plebiscytu będzie ogólnopolska gala, podczas której zostaną wręczone główne tytuły. nagrody Na zwycięzców czeka wiele atrakcyjnych nagród. Laureaci z każdego miasta i powiatu, w każdej kategorii plebiscytu otrzymają: tytuł Osobowość Roku 2019 miasta lub powiatu, statuetkę i pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie tytuł, zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu Osobowość Roku 2019, awans do wojewódzkiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów.

Osoby, które w wojewódzkich finałach każdej z czterech powiatowych kategorii plebiscytu oraz w wojewódzkiej kategorii Nauka, zdobędą najwięcej głosów otrzymają: tytuł Osobowość Roku Wielkopolski 2019, statuetkę, zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Osobowość Roku 2019 w Warszawie, dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali, awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów. Dodatkowo na laureatów pierwszych trzech miejsc w wojewódzkim finale w każdej kategorii plebiscytu czekają zaproszenia dla dwóch osób na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA. nasi kandydaci W każdej z czterech kategorii plebiscytu toczy się głosowanie powiatowe. Łącznie mamy zgłoszonych kilkudziesięciu kandydatów, którzy mają szansę na ten zaszczytny tytuł i nagrody. Przypomnijmy, że osoby, które zwyciężą będą miały możliwość walki o tytuł wojewódzki wraz ze zwycięzcami z innych wielkopolskich powiatów.

W chwili oddania naszej gazety do druku najwięcej głosów w kategorii KULTURA w powiecie pilskim miał Michał Wikariak. To artysta uliczny, muzyk, komik i konferansjer z Białośliwia, który został nominowany za działalność artystyczną i pracę z dziećmi. Drugi był Paweł Melnarowicz z Piły. Jest to muzyk i autor tekstów piosenek, których misją jest szerzenie w świecie wrażliwości na drugiego człowieka.

Za nimi, na trzeciej pozycji, znajduje się ciekawy muzyczny duet: Joanna i Leszek Naranowiczowie z pilskiego zespołu Qulturka. Zespół powstał w Pile w 1995 roku pod nazwą Kulturka. Po odświeżeniu nazwy z Kulturki na Qulturkę w 2006 roku zespół ruszył z nową siłą co zaowocowało po kilku latach wydaniem kolejnej płyty.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na prowadzeniu jest Anna Machmar, muzyk z Czarnkowa. Za nią znajduje się Michał Górzny - dyrygent Chóru Męskiego Harmonia w Czarnkowie. Kolejna kategoria to DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA. Chcemy docenić w niej osoby, które bezinteresowanie pomagają innym ludziom. To takie „ciche anioły”, gotowe nieść pomoc w każdej chwili.

Jednym z nich jest Dariusz Kopaczyk, który niepostrzeżenie znalazł się na pierwszym miejscu w plebiscycie. To Ratownik Medyczny w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, prezes grupy na Facebooku KROPELKA - Grupa Krwiodawców z Północnej Wielkopolski, organizator warsztatów i szkoleń z pierwszej pomocy w lokalnym społeczeństwie. Drugi jest Jakub Prahl (dotychczasowy lider) nominowany za organizowanie imprez charytatywnych m.in. na rzecz chorej na glejaka Sary Popielarskiej z Nieżychowa. Na trzecim miejscu znaleźli się Irena i Aleksander Smolarek, którzy na co dzień niosą pomoc ludziom biednym, uzależnionym i dzieciom z ubogich rodzin.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim najwięcej głosów na pierwszym miejscu - to jest nowość - znajduje się sołtys miejscowości Brzegi Karolina Łapiuk, która - jak czytamy w uzasadnieniu - ofiaruje wielkie serce i bezinteresowną pomoc każdemu, kto ją o to poprosi. Tuż za nią są: wolontariuszka z Trzcianki Jadwiga Juszczak oraz Joanna Rybarczyk, która jest nauczycielem matematyki w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance. Za co została nominowana? - Ogromne serce, pomoc potrzebującym oraz za to, że jest powiernikiem miliona tajemnic, zmartwień i problemów uczniów. Kolejna kategoria to polityka i samorządność lokalna. W tej kategorii w powiecie pilskim prowadzi sołtys Osieka nad Notecią Ewa Pawlaczyk, która działa bardzo aktywnie na rzecz swojego sołectwa i ma głowę pełną pomysłów. Tuż za nią są Grzegorz Marciniak Jr. i starosta pilski Eligiusz Komarowski. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na podium są kolejno: dyrektor szpitala w Trzciance Mirosław Szymajda, wójt Drawska Bartosz Niezborała i burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk.

W kategorii biznes w chwili oddania gazety do druku w powiecie pilskim prowadziła Agnieszka Przeworek-Rataj - właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Przeworek w Pile. Tuż za nią byli: właścicielka pracowni projektowej EWEM w Pile Edyta Wełnicka i Jarosław Mela - prezes Zarządu Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego “ZETPEZET” w Pile. W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim pierwsza jest wiceprezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie Zofia Just. Druga jest Hanna Gołaś z Alco-Mot.

Mamy nowe święto państwowe. Czy będzie wolne od pracy?