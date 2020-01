Za ,,kółkiem" na haju i pod wpływem alkoholu...

Do zatrzymania pierwszego z nietrzeźwych kierowców doszło w sobotę, 25 stycznia po godzinie 23:00 w miejscowości Sarbka gm. Czarnków. Będący na miejscu policjanci ustalili, że 27-letni obywatel Ukrainy kierując busem, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu i doprowadził do wywrócenia się pojazdu, a następnie uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji oraz przystanek autobusowy. W trakcie badania stanu trzeźwości mężczyzny okazał się, że miał on prawie promil alkoholu w organizmie.

Następnego dnia w ręce mundurowych wpadł kolejny pijany kierowca. 69-latek mając prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, zakończył swoją dalszą jazdę ,,na podwójnym gazie" na płocie w Wieleniu przy ulicy Sportowej.

W najbliższym czasie mężczyzn czeka sprawa w sądzie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Można wnioskować, iż kara w obu przypadkach będzie równie wysoka jak poziom stężenia alkoholu w organizmach badanych kierowców.