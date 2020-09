Za nami gorący sierpień. We wrześniu będzie chłodniej

Strona meteomodel.pl, posiłkująca się danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, podaje, że sierpień był w Pile wyjątkowo upalny: średnia temperatura w naszym mieście wyniosła bowiem aż 20,1 stopnia Celsjusza. W ostatnim półwieczu tylko trzykrotnie ósmy miesiąc roku był gorętszy: w 2015 r. (22,1 st. C - rekord), 2002 r. (20,6 st. C) i 2018 r. (20,3 st. C).

Najcieplejszym dniem poprzedniego miesiąca (biorąc pod uwagę średnią dobową) była sobota, 8 sierpnia (26,2 st. C). Na przeciwległym biegunie znalazł się czwartek, 27 sierpnia (15,4 st. C).

Wrzesień powitał nas chłodem i deszczem. Ciekawe, co przyniosą kolejne tygodnie.