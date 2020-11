Za nami najcieplejszy październik od czternastu lat

Ze zrozumiałych względów, w ostatnich tygodniach pogoda zaprzątała naszą uwagę w mniejszym stopniu niż kwestie zdrowotne. Warto jednak przyjrzeć się średniej temperaturze października. Tym bardziej, że termometry pokazywały wartości wyższe od standardowych. Może trudno w to uwierzyć, ale tylko trzykrotnie w ostatnim półwieczu przytrafił się Pile cieplejszy październik (dane za portalem meteomodel.pl):

Najcieplejszy październik w Pile (lata 1971-2020):

1. 2000 r. - (11,7 st. C)

2. 2001 r. - (11,3 st. C)

3. 2006 r. - (10,6 st. C)

4. 2020 r. - (10,4 st. C)

5. 1984 r. - (10,3 st. C)

5. 2014 r. - (10,3 st. C)

5. 2017 r. - (10,3 st. C)

Najzimniejszy październik w Pile (lata 1971-2020):

1. 2003 r. - (4,8 st. C)

2. 1992 r. - (5,0 st. C)

3. 1972 r. - (6,0 st. C)

4. 1973 r. - (6,2 st. C)

4. 1974 r. - (6,2 st. C)

4. 1979 r. - (6,2 st. C)

4. 2010 r. - (6,2 st. C)

Najcieplejszym dniem minionego miesiąca była sobota, 3 października (17,4 st. C), z kolei najzimniej zrobiło się w poniedziałek, 19 października (5,3 st. C).

Ciekawe, co przyniesie listopad...