Za nami wyjątkowo zimny maj. Średnia temperatura wyniosła niewiele ponad 11 stopni

Jak podaje strona www.meteomodel.pl, w ostatnim pięćdziesięcioleciu maj w Pile był chłodniejszy tylko pięciokrotnie. W poprzednim roku też było zimno (12,2 st. C), ale zaraz potem mieliśmy rekordowy skok (w czerwcu średnia wyniosła dokładnie dziesięć stopni więcej). Specjaliści są przekonani, że tym razem o tak nagłym wzroście temperatury możemy zapomnieć.

Najzimniejszy maj w Pile (pomiary dotyczą lat 1971-2020, za stroną www.meteomodel.pl):

1991 r. - (9,5 st. C)

1980 r. - (9,8 st. C)

1987 r. - (10,7 st. C)

1974 r. - (10,9 st. C)

2010 r. - (11,1 st. C)

2020 r. - (11,4 st. C)