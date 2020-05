Za napadami na staruszki w Pile stało ...troje nastolatków. Pieniądze wydawali w galeriach

Mają po 15 i 16 lat. Znają się ze szkoły. Ten, na którym ciążą najpoważniejszy zarzuty, jest najmłodszy. Jako jedyny był już wcześniej notowany. Dwójka pozostałych to 16-latek i 16-latka. To był ich wspólny plan: upatrzyć sobie starszą kobietę, wyrwać jej torebkę, a potem podzielić się kasą. Udało się im za pierwszym razem. Starsza kobieta, którą 15-latek okradł na tzw. "wyrwę" miała w torebce 1200 złotych. Postanowili to "uczcić" wypadem do Poznania, gdzie w galeriach handlowych wydali większość ukradzionych pieniędzy.

Na podobny zysk liczyli przy kolejnym skoku. 81-letnia kobieta, która została napadnięta w drodze do sklepu, miała jednak przy sobie kartę i tylko niewielką ilość gotówkę. W dodatku 15-latek, który ją okradł, szybko wpadł.

- Dzięki współpracy patroli różnych wydziałów, sprawca został zatrzymany po krótkim pościgu - relacjonuje Jędrzej Panglisz, rzecznik pilskiej policji.

Policjanci szybko połączyli go z wcześniejszą kradzieżą: zgadzała się metoda i wiek sprawcy. Z kolei 15-latek nie zamierzał kryć swoich wspólników. Teraz wszyscy odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich. Część skradzionych pieniędzy udało się odzyskać.