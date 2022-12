Zabieramy czytelników na wycieczkę w region Lombardii (Włochy) [ZDJĘCIA] Sebastian Daukszewicz

Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy i gdzie wybrać się na weekend, lub CityBreak to odpowiadamy. Proponujemy wybrać się do malowniczego Bergamo strategicznej bramy do północnych Włoch, rzut kamieniem od Mediolanu, położonym wokół, jezior, gór, równin i rzek. Miasto z jego częścią jest otoczone potężnymi murami i rozległą prowincją, która oferuje niezliczone piękne widoki i wyjątkowe doświadczenia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Bergamo, Varenny i Lecco -nad jeziorem Como oraz Mediolanu.