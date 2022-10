Zacny jubileusz 70 lat istnienia przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile

"Przedszkole wybudowano w 1952 roku pod patronatem Szkoły Milicji, która do tej pory sąsiaduje z przedszkolem. Szkoła ta przejęła patronat nad przedszkolem w dniu 14.10.1953 roku i sprawowała go do 1992 roku, kiedy opiekę nad placówkami oświatowymi przejął Urząd Miasta Piły. Do roku 1973 był to budynek parterowy kształcący dwa oddziały dzieci. Po tym roku dobudowano piętro i obecnie w przedszkolu istnieją 4 oddziały dzieci w wieku 3 – 6 lat. Pierwszą dyrektorką przedszkola była Pani Alicja Rdest, w trzy lata późnej objęła to stanowisko Pani Jadwiga Biel, w latach 1993 do 2018 Pani Anna Pisarska. Obecnie dyrektorem przedszkola jest Pani Anita Jaskólska – Gesek" - głosi krótki rys historyczny na stronie internetowej przedszkola nr 5 w Pile.