Zalew Koszycki w obiektywie Pawła Smolińskiego [ZDJĘCIA]

Znane miejsce, ale nieznana perspektywa - to klucz do fotografii Pawła Smolińskiego i jego "Piły w obiektywie". Dziś Zalew Koszycki, który mało kto miał okazję zobaczyć wcześniej tak jak widzą go ptaki. Teraz możemy go takiego właśnie zobaczyć. Więcej zdjęć Pawła Smolińskiego można znaleźć na jego stronie "Piła w obiektywie" na Facebooku.

