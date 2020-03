zarażamydobrem. Kibice Lecha Poznań na wojnie z koronawirusem. Trwa zbiórka na zakup kombinezonów

- Dwa razy w ciągu roku zbieramy chemię gospodarczą oraz artykuły spożywcze dla polskich rodzin na Kresach Wschodnich. Co roku prowadzimy kwestę na renowację mogił Powstańców Wielkopolskich. Wiele innych ciekawych akcji za nami lecz nigdy nie przyszło nam zmierzyć się z czymś takim. Mamy świadomość, że to może być nasza najważniejsza zbiórka w życiu - mówią organizatorzy zbiórki organizowanej pod wspólnym szyldem Pilscy Patrioci & kibice Lecha Poznań.

Pierwszy efekt zbiórki to trzy duże kartony m.in. rękawiczek nitrylowych, ręczników papierowych oraz mydeł i płynów do dezynfekcji. Trafiły one do zespołów ratownictwa medycznego z pilskiego SOR, a także do Jastrowia i do Okonka. Z kolei z pierwszych zebranych datków kibice dokupili dodatkową partię rękawiczek. Teraz chcą kupić kombinezony, których najbardziej brakuje.

Zbiórka z powodu zamknięcia Kolejowego Sklepu Sportowego ograniczona jest już tylko do wpłat na konto: 93 1240 3695 1111 0010 9377 9455. Dokonując wpłaty należy wpisać w tytule ‘’Wojna z wirusem”. Zbiórkę można śledzić na stronie Pilscy Patrioci na Facebooku.