zarażamydobrem. Maseczki dla Piły. Już kilka tysięcy maseczek trafiło do pilan dzięki wolontariuszom. Jesteście niesamowici!

Szyją kobiety, szyją też mężczyźni. Anonimowo. Za darmo. Prosto z serca. Szyją, bo tak trzeba. Szyją, bo ktoś musi ratować tych, którzy ratują innych. Szyją, bo czas zarazy mówi każdemu z nas "sprawdzam". Sprawdzam z bycia człowiekiem. Z bycia dla innych.

- Nie znam ich wszystkich osobiście. Wiem tylko, że są wyjątkowi i niesamowici - tak o członkach grupy "Maseczki dla Piły" mówi jej koordynatorka Małgorzata Mróz. - Każda minuta ich czasu, którą spędzają przy maszynach, jest bezcenna. Szyje około 100 osób. Części z nich nie ma nawet oficjalnie na grupie. Dzwonią i mówią, że mają już uszyte maseczki.

W składzie każdej maseczki oprócz 100-procentowej bawełny jest także kawałek serca jej domowego producenta. Partnerem akcji jest pilska klinika Ars Medical, która bezpłatnie sterylizuje domowe maseczki. Te same wysterylizowane i nadal darmowe maseczki czekają później przy wejściu na pacjentów kliniki przy Wojska Polskiego. Mogą je zabrać ze sobą do domu. Maseczki trafiły także do przychodni Medkol. Jeżeli znajdą się kolejni chętni do sterylizacji, to niewykluczone, że maseczki trafią również w inne miejsca. Sterylizacja to warunek sine qua non: maseczki muszą być bezpieczne.