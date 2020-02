Zarobki w wojsku 2020. Ile zarabiają żołnierze? Najnowsze podwyżki. Sprawdź STAWKI w polskiej armii! Kampania Zostań Żołnierzem RP

Zarobki żołnierzy w 2020 roku. Oto nowe stawki w armii

Służba w wojsku w końcu ma być bardziej opłacalna, a to ma przyciągnąć młode pokolenie do żołnierskiego munduru. Najwyższe podwyżki dostaną najniżej uposażeni szeregowi żołnierze liniowi. Ich pensja wzrosły w 2019 roku już o 14 procent. Młodsi oficerowie dostali pensje o 10 procent wyższą, a oficerowie o 11 procent.

Średnie, przeciętne wynagrodzenie brutto w tej formacji wzrasta o 540 złotych do 5530 złotych (dane businessinsider.com.pl). Minister Błaszczak zapewnił, że w budżecie MON znajdą się pieniądze na kolejne podwyżki.

Podwyżki w wojsku 2020. Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Podwyżki mają zwiększyć nasze siły zbrojne, czyli zachęcić młodych do wstępowania do tej formacji.

- Rozpocząłem kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i założenie jest takie, żeby służba w Wojsku Polskim była godnie wynagradzana, żeby przyciągnąć do Wojska Polskiego, zachęcić młodych ludzi do wstępowania do wojska " - cytuje ministra Mariusza Błaszczaka portal Bussines Insider.