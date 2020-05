Przed nami kolejna 17. już edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W Pile będzie ona w całości wirtualna, a na czytelników czekają m.in. wirtualne spotkania z pilskimi prozaikami.

"Zasmakuj w bibliotece" - to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który rozpoczyna się w piątek, 8 maja. W Pile z powodu panującej pandemii obchody w całości zostały przeniesione do internetu, a konkretnie na stronę biblioteki i na jej profilu na Facebooku. Czekają spotkania z autorami, zabawa literacka, konkurs plastyczny oraz wirtualna wystawa.Pyszna zabawa literacka będzie polegać na ułożeniu jednego zdania zawierającego wyrazy zawarte w tytule książki „Zielone koktajle. 365 przepisów”. Liczy się kreatywność i poczucie humoru. Wyrazy można odmieniać i zmieniać na inne części mowy. Zdanie trzeba umieścić w komentarzu pod postem."Najbardziej smakowała mi książka….” to konkurs plastyczny dla dzieci do 10 lat. Polega on na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki. Zdjęcie należy wstawić w komentarzach pod postem na Facebooku. Nagroda i upominki książkowe czekają na wszystkich uczestników.Z kolei w ramach "Prozy w Pile" biblioteka zaprasza na spotkania z prozaikami.- Będziemy gościć w domach lub zaprosimy do biblioteki czterech mieszkających w Pile autorów - zdradza Joanna Wyrwa-Krzyżańska, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.Gośćmi biblioteki będą: Tomasz Brewczyński (9.05), Sobiesław Kolanowski (11.05), Andrzej Cezary Krajewski (13.05) i Anna Dalia Słowińska (15.05).