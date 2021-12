Zbiornik paliwa od Messerschmitta. To nowy nabytek Pilskiego Muzeum Wojskowego

Wystawa stała Pilskiego Muzeum Wojskowego dokumentująca 100-lecie naszego lotniska wzbogaciła się o nowy eksponat związany z jego historią. Chodzi o unikalny zbiornik paliwa z ciężkiego myśliwca Messerschmitt Me 410. Na ręce dyrektora Przemysława Olszyńskiego przekazał go pan Klaudiusz Fichna.

Zbiornik został wydobyty ponad 20 lat temu z „wojskowych glinianek” przy ul. Kusocińskiego. Skąd wziął się w Pile?

Otóż, od 1940 roku na pilskim lotnisku w dawnych obiektach zakładów Ostdeutsche Albatros Werke Schneidemuhl swoją działalność prowadziły zakłady Ludwig Hansen & Co., w których remontowane były samoloty typu Focke-Wulf 189, Messerschmitt Me 110, 210, 262 oraz 410. Po zakończeniu walk o miasto w lutym 1945 roku na terenie zakładów i lotniska pozostało bardzo dużo części do samolotów, wśród nich mogły się znajdować elementy do Messerschmitta Me 410 - tłumaczy Przemysław Olszyński, dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego.