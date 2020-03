Zderzenie ciężarówki i pociągu osobowego w Pile

W czwartek 19 marca na przejeździe kolejowym przy ul. Fabrycznej w Pile, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem osobowym relacji Włocławek-Piła. Jak do tego doszło? Próbuje ustalić to policja. -Zdarzenie to traktujemy jako kolizję, bo prędkość pojazdów była niewielka. Pociągiem podróżowały trzy osoby, nikt nie ucierpiał - mówi podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.

